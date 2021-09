Treino do Sporting com 11 da formação e Coates, Inácio e Pote ainda em tratamento

Sporting continua a preparar o clássico com o FC Porto

Rúben Amorim chamou 11 jogadores da formação para colmatar as ausências dos jogadores ao serviço das respetivas seleções nacionais.

O Sporting regressou esta segunda-feira aos treinos, com vista ao clássico com o FC Porto, a contar para a quinta jornada da Liga Bwin, agendado para as 20h30 de sábado, em Alvalade.

Ainda com vários internacionais ao serviço das respetivas seleções, Rúben Amorim chamou 11 jovens da formação. Foram eles: João Goulart, Tiago Rodrigues, Gonçalo Costa, Bernardo Sousa, Gilberto Batista, Nicolai Skoglund, Miguel Menino, Vando Félix, Hevertton Santos, Lucas Dias e Tiago Ferreira.

Já Sebástian Coates, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves, a recuperar de lesões, continuaram a realizar tratamento.