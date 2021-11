Treinador sub-19 do Sporting não se importa que Amorim lhe leve jovens: "Esperamos que continue"

Em antevisão ao jogo da Youth League com o Dortmund, no qual o técnico espera uma vitória, Filipe Pedro vinca a satisfação pela promoção dos atletas mais novos à equipa A

O Sporting defronta o Dortmund na Youth League e sabe como tem de vencer para ultrapassar os alemães na luta pelo apuramento, no entanto potenciar os mais novos continua a ser a meta principal.

"Nota-se um grande desenvolvimento, e não é só neste grupo da Youth League. Quando eles regressam aos seus grupos específicos dentro do clube nota-se esse desenvolvimento, que é também transmitido aos seus colegas. Isso sente-se no que vemos ao final da semana pela forma como cada equipa se enquadra na sua competição e nas boas prestações que temos. Onde é que se revê depois tudo isso? É no momento em que estes jogadores são chamados à equipa A e demonstram qualidade. E aí a atenção é do nosso mister, Rúben Amorim, que tem continuado a chamar jogadores regularmente. Nós esperamos que assim continue", anseia Filipe Pedro.

O treinador dos sub-19 do Sporting analisou, depois, a dificuldade do encontro e a vontade de fazer história na prova.

"Obviamente que seria muito importante passar o grupo, mas sabemos que vai ser muito difícil. O Dortmund é favorito para este jogo e para a passagem, mas vamos estar preparados e vamos tentar passar de todas as maneiras. Seria um impacto muito grande para todos, depois de tantos anos".

"Tanto o jogo com o B. Dortmund como o jogo com o Ajax foram bastante disputados e de elevada qualidade que nos fizeram ir aos limites. Quem viu esses jogos desfrutou de bom futebol e de equipas que têm boas formações e que apostam em jovens jogadores. Vamos poder usufruir de um excelente jogo amanhã", concretizou o técnico que ministra os leões na Youth League.