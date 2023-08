Treinador do Everton sorri com questão sobre Chermiti: "Vamos ter de esperar..."

Declarações à Sport TV de Sean Dyche, treinador do Everton, após o jogo particular com o Sporting

Sobre o jogo com o Sporting: "Um jogo muito equilibrado, eles tiveram oportunidades, nós também. Eles acertaram nos ferros, nós também. Foi equilibrado. Bons apontamentos dos nossos jogadores para a época.

Sobre João Virgínia e André Gomes: "Dois bons jogadores. Tanto o André e João estão de regresso e na pré-época pude conhecer melhor os dois. Bons profissionais e boas pessoas."

Sobre Chermiti: "Vamos ter de esperar para ver, nunca falo antes de se juntarem à equipa. São apenas rumores, muitos rumores. Confie em mim [sorrisos]".