Treinador do Sporting na Youth League: "Não esperava um triunfo tão expressivo"

Declarações de Filipe Çelikkaya, treinador do Sporting na Youth League, após o triunfo sobre o Ajax (5-1) nos oitavos de final da prova

Análise ao jogo: "Não esperava um resultado tão expressivo. Tenho de dar os parabéns à equipa por aquilo que demonstrou. Os jogadores colocaram qualidade no jogo, construíram muito bem e tiveram muitas oportunidades claras de finalização. Na primeira parte tivemos mais dificuldade em finalizar talvez pela ansiedade, mas assim que a primeira bola entrou conseguimos relaxar um pouco e o jogo tornou-se diferente. Na segunda parte pedi-lhes para entrarem com a mesma intensidade, com a mesma ambição e vontade de vencer, criando as mesmas oportunidades, mas nunca descurando as transições defensivas e os desequilíbrios. Eles conseguiram fazer isso na perfeição e conseguimos aumentar o resultado. Houve muito trabalho deles, dedicaram-se e entregaram-se muito ao jogo. Estão todos de parabéns."

Objetivo na prova: "O que nós queremos é vencer o próximo jogo".