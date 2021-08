Treinador do Middlesbrough sobre Sporar: "Parece que há um problema..."

Avançado já realizou exames médicos, mas, segundo o treinador inglês, ainda há arestas por limar.

Ainda há arestas por limar no processo da transferência de Andraz Sporar para o Middlesbrough, clube inglês que milita no Championship.

Quem o revelou foi Neil Warnock, treinador do Boro, que, depois de ter adiantado que o avançado esloveno já tinha realizado a indispensável bateria de exames médicos, foi informado de uma alegada complicação com os trâmites da mudança do ainda jogador do Sporting.

"Alguém me disse que o Neil [Bausor, diretor executivo do Middlesbrough] esteve ao telemóvel o dia inteiro. Não sei o que se passa, sei tanto como vocês [jornalistas]", começou por referir Warnock após o empate da sua equipa frente ao Derby County (0-0).

"Não tive tempo para falar com eles. Disseram-me que Sporar estava a fazer exames, como vos disse. Depois disseram-me que estava tudo acertado. Mais tarde, alguém me disse que parecia haver um problema com uma parte do acordo, que desconheço. Vocês sabem tanto como eu", rematou o técnico.

A confirmar-se, a transferência de Sporar para o Middlesbrough será feita por empréstimo de uma época, com os ingleses a ficarem com uma cláusula de compra obrigatória de 8,5 milhões de euros... caso subam à Premier League e o avançado marque pelo menos 15 golos.