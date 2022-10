Treinador do Marselha elogia o Sporting e vê grupo "um pouco peculiar"

Declarações de Igor Tudor antes do encontro da quarta ronda da Champions.

O treinador do Marselha, o croata Igor Tudor, assegurou que a sua equipa está com "muita confiança e com vontade de fazer um bom jogo", já esquecendo a derrota no campeonato com o Ajaccio (2-1) e sem pensar no Paris Saint-Germain, o próximo rival.

"O Sporting é uma boa equipa. Nos primeiros 25 minutos [do jogo anterior], estivemos 11 para 11 e pudemos ver a qualidade do Sporting, bem organizados. Prevejo um jogo muito difícil para nós. É uma equipa experiente e teremos de fazer uma exibição muito boa para conseguirmos amealhar pontos", disse o ex-futebolista, de 44 anos.

Contratado pelos marselheses esta temporada, depois de uma época nos italianos do Hellas Verona, Igor Tudor lembrou que o Grupo D, no qual se encontra inserido, "é um pouco peculiar", pois o Sporting, que tinha vencido os dois primeiros encontros e era líder, com seis pontos, perdeu no reduto do Marselha, que tinha perdido os dois jogos.

"Estas três jornadas são autênticas finais. Estamos numa posição mais difícil, mas tudo é possível. As quatro equipas do grupo acreditam na qualificação", ressalvou o técnico.

O líder Sporting, com seis pontos, recebe o Marselha, último, com três, na quarta-feira, pelas 20h00, num encontro da quarta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com arbitragem do espanhol Alejandro Hernández.