Treinador do Ajax: "Creio que somos do mesmo valor do Sporting, Dortmund é favorito"

Equipa dos Países Baixos será um dos adversários do campeão nacional na próxima Liga dos Campeões

O treinador do Ajax, Erik ten Hag, considerou esta quinta-feira o Sporting como um rival com o "mesmo valor" da sua equipa e destacou o Borussia Dortmund como o favorito no grupo C da Liga dos Campeões.

"O Dortmund é favorito. Conheço-os bastante bem, têm muita velocidade na frente, são perigosos no contra-ataque, tecnicamente muito bem dotados e terão um incrível apoio com 80 mil adeptos, onde todos querem ver futebol. Quanto ao Sporting, creio que somos do mesmo valor. Não posso subestimar o Besiktas também, podem ser a surpresa do grupo", observou.

Em declarações à imprensa holandesa, Erik ten Hag admitiu também não ter estado a acompanhar o sorteio realizado em Istambul, na Turquia, por ter estado a visionar um jogo do Vitesse, o adversário da próxima jornada no campeonato dos Países Baixos, relegando os embates da Champions para mais tarde.

"Vi o Vitesse-Anderlecht, em preparação para o jogo de domingo, que é o mais importante. [Na Champions] teremos de ter seis bons dias e é nosso forte desejo passar o inverno na prova", finalizou.

Já o defesa Daley Blind garantiu não descartar "nenhuma equipa antecipadamente" no grupo C e apontou "boas oportunidades" para o Ajax seguir em frente. "O Borussia Dortmund é um clube de topo, [jogar com] uma equipa portuguesa é sempre complicado, como se viu esta semana [jogo entre Benfica e PSV], e o Besiktas nunca será fácil lá. Pode tornar-se num inferno", explicou.

A fase de grupos realiza-se em 14 e 15 de setembro (primeira jornada), 28 e 29 de setembro (segunda), 19 e 20 de outubro (terceira), 02 e 03 de novembro (quarta), 23 e 24 de novembro (quinta) e 07 e 08 de dezembro (sexta e última).

A final da "Champions" está marcada para 28 de maio, Estádio Krestovsky, em São Petersburgo, Rússia.