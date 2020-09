Treinador do Aberdeen deixou aviso aos jogadores e comenta covid-19 no Sporting

Derek McInnes, treinador do Aberdeen, adversário do Sporting na Liga Europa, falou sobre o emblema leonino.

Sporting: "Antes do jogo com o Viking avisámos os jogadores que na carreira deles não teriam muitas oportunidades de defrontar uma equipa com o nível do Sporting. São um nome com grande prestígio no futebol mundial e será uma oportunidade fantástica para nós. Ainda assim, somos uma equipa com experiência e vamos lá acreditando que é possível. Eles serão favoritos, mas estamos confiantes."

Casos de covid-19: "Brevemente teremos uma ideia sobre quem estará ou não disponível, mas é normal que uma equipa que enfrente esta situação saia sempre afetada. Pode acontecer a qualquer clube, mas continuo a acreditar que têm uma equipa cheia de qualidade."