Traumatismo no joelho direito afastou Feddal do jogo com o Marítimo

Central foi baixo para o encontro da ronda 2 do campeonato, que acabou empatado.

A ausência de Feddal foi a grande surpresa na convocatória do Sporting para o jogo com o Marítimo. O marroquino não viajou com a equipa, situação que só foi confirmada já depois do atleta publicar uma fotografia nas redes sociais que exibia um tratamento na perna direita, no ginásio da Academia. O central marroquino ficou fora devido a um traumatismo no joelho direito.

Quanto ao jogo, os insulares, que vinham de uma derrota caseira na ronda anterior com o Famalicão, adiantaram-se logo aos cinco minutos, por intermédio de Xadas, mas os leões de Alvalade igualaram ainda na primeira metade, com um golo de Slimani, o primeiro desde o regresso do argelino aos lisboetas, aos 38.