Trapp antes do Sporting-Eintracht: "Somos melhores como equipa"

Kevin Trapp, guarda-redes do Eintracht Frankfurt

Declarações de Kevin Trapp, guarda-redes do Eintracht Frankfurt, antes do jogo decisivo com o Sporting, na sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Atraso na viagem: "O atraso foi completamente alheio à nossa vontade."

Eintracht bem preparado: "Sinto-me bem. Somos melhores como equipa e também individualmente. Temos tido bons desempenhos na Bundesliga, estamos bem preparados, creio."

Eintracht só depende de si: "Pode ser histórico passarmos, preparámo-nos bem para só dependermos de nós e isso alegra-nos muito. Podemos colher o fruto do nosso trabalho e isso é das melhores coisas que um desportista pode ter."

Adeptos sem bilhetes: "Em Barcelona aproveitámos bem, nem sempre isso acontece, amanhã até podemos jogar sem adeptos. Estamos sempre dispostos a devolver a alegria que os adeptos nos dão. Mesmo que não estejam no recinto estarão a torcer por nós."

Sporting: "O Sporting tem muita qualidade. O Edwards tem muita qualidade. A equipa toda tem uma enorme qualidade técnica e física também, será importante defendermos como equipa para podermos vencer."

O que mudou no Eintracht desde o primeiro jogo com o Sporting? "Era o primeiro jogo na Champions, temos que nos habituar, a confiança não era como hoje, evoluímos muito como equipa, temos mais confiança agora, jogamos melhor como equipa, evoluímos muito nas últimas semanas."

Mais elogios ao Sporting: "O Sporting tem muita qualidade. Jogam muito bem, precisam de poucas oportunidades para marcar, temos que colocar a nosso força no campo. Temos muito respeito pelo Sporting, mas evoluímos muito, temos mais qualidade do que no primeiro jogo, vai ser 50/50. OS detalhes poderão decidir, temos que estar focados até ao último segundo."