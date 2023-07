Transferência oficializada: deixa o Sporting e é apresentado no Cruzeiro

Arthur Gomes assinou um contrato válido até 2026 com o clube brasileiro.

Arthur Gomes foi este sábado apresentado como jogador do Cruzeiro, clube brasileiro que tem o português Pepa como treinador. O contrato é válido até dezembro de 2026 e o negócio terá sido feito por três milhões de euros.

Contratado há pouco menos de um ano pelo Sporting ao Estoril, Arthur Gomes nunca conseguiu impor-se como um jogador titular na equipa de Rúben Amorim, treinador que o deixou fora da pré-temporada do plantel, apesar do jogador, de 25 anos, ter mais quatro anos de ligação com os leões.

O clube cujo dono é o antigo jogador Ronaldo, chegou a um acordo com jogador no início de julho e pouco depois acertou também os termos do acordo com o Sporting. Quando isso sucedeu, Arthur Gomes, que se encontrava ainda de férias em São Paulo, viajou até Lisboa para acertar a sua saída, regressando na sexta-feira ao seu país, desta feira a Belo Horizonte.

Na equipa de Pepa, Arthur Gomes vai lutar por um lugar na equipa com Bruno Rodrigues e Wesley, os extremos que têm sido titulares.