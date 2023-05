Trabalho com Arthur Gomes já dá frutos e a melhoria foi assinalada

Equipa técnica tem insistido com o brasileiro para procurar a canhota nos cruzamentos, de modo a dinamizar o seu jogo e evitar tornar-se previsível

No jogo com o Paços de Ferreira, Arthur Gomes saltou do banco e investiu nos dribles... para o lado esquerdo. Uma novidade face ao que se tem visto desde que chegou ao Sporting. Jogando à esquerda, o criativo tem o hábito de arrancar em diagonais, de modo a procurar o melhor pé, o direito.

Extremo assistiu com o pé esquerdo para Chermiti marcar

No entanto, para evitar que o seu jogo se torne previsível, Rúben Amorim tem trabalhado e insistido no uso do pé canhoto do jogador, que considera ser uma forma de o atleta cruzar mais rapidamente e surpreender as defesas. Foi assim que o reforço vindo do Estoril deu um golo na Taça da Liga a Paulinho, diante do Marítimo, em dezembro, e que repetiu na Capital do Móvel, servindo Chermiti para o quarto dos leões. A outra assistência da temporada foi diante do FC Porto, na derrota 2-1 na Liga, com um cruzamento de pé direito para Chermiti encostar ao segundo poste.

Leia também Rio Ave "Isto é um pesadelo, porque põe em causa o futuro do Rio Ave" ENTREVISTA >> Depois de 12 anos na I Liga, o Rio Ave desceu de divisão e teve de arrepiar caminho, conseguindo, entretanto, subir novamente e assegurar a permanência muito antes de terminar o campeonato. O presidente António da Silva Campos explica a O JOGO os segredos, assumindo que os dois últimos anos foram de grande desgaste pessoal e de risco para o clube. O clube está impedido de inscrever jogadores e aguarda pela decisão de um recurso

Este maior à vontade que Arthur tem mostrado com o pé esquerdo mereceu um elogio da equipa técnica, satisfeita pela forma como o brasileiro tem tentado adaptar o seu jogo às ideias que lhe são apresentadas. Com 37 jogos na época, mesmo não sendo muitas vezes titular, os quatro golos e três assistências são reflexo do peso que o jogador poderá alcançar se tiver mais minutos. Até porque é tido como um elemento polivalente, capaz de jogar nas alas e no ataque.