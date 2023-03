Tottenham prepara ataque a Ugarte e tem um plano que agrada ao Sporting

Ciente de que Ugarte é crucial para Amorim, o clube estará disposto a ceder o atleta um ano ao leão para bater Leeds, Wolves, Aston Villa e Newcastle. Cenário, sabe O JOGO, agrada ao Sporting

Ugarte está a ser muito cobiçado em Inglaterra e o Tottenham, ainda que com o futuro indefinido no comando técnico para 2023/24, procura antecipar-se a outros emblemas. Assim, os spurs pretendem avançar para a transferência de Ugarte, aceitando que o jogador possa ser cedido, em 2023/24 ao Sporting. Ou seja, depois de o contratar no verão, os leões teriam o atleta mais um ano no plantel, de acordo com o que noticiou no domingo o "Mirror". "O negócio com o Sporting fica mais fácil se o Tottenham aceitar ceder Ugarte durante um ano", escreveu o jornal britânico.

Tottenham estará já a falar com representantes do jogador. Pondera deixar uruguaio até 2024 no Sporting

Este é, portanto, um trunfo posto em cima da mesa para ganhar a outros concorrentes da Premier League. Tal como o nosso jornal deu conta, Leeds, Wolverhampton, Newcastle e Aston Villa viram o encontro do uruguaio em Londres, diante do Arsenal, e tiraram notas muito positivas da sua exibição, mesmo tendo esta acabado com a expulsão por segundo amarelo.

Sabe O JOGO que este cenário é idílico para o Sporting. Os leões terão todo o interesse em negociar Ugarte brevemente, havendo a preferência de fazê-lo com 80 por cento do passe, situação que pode ser conseguida a partir de agosto mediante jogos realizados. Sem conseguir, nesta fase, os restantes 20% do passe, os leões encaram com grande satisfação a possibilidade de encaixarem no próximo exercício financeiro perto dos 60 milhões de euros da cláusula de rescisão do atleta de 21 anos, cujo contrato termina em 2026.

Tendo mais um ano de ligação ao Sporting, não seria necessário o investimento noutro médio mais defensivo, situação que, como O JOGO noticiou, é imperativo para Rúben Amorim caso Ugarte seja vendido. Isso daria alguma margem de crescimento até a Essugo e Tanlongo.