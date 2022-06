Torino contactou o Sporting para avaliar possibilidade de contratar Nuno Santos

Tal como Rúben Amorim, Ivan Juric, treinador do Toro, também é adepto do 3x4x3, modelo tático ao qual o antigo jogador do Rio Ave está perfeitamente adaptado e onde tem tido um rendimento elevado.

Nuno Santos está na lista dos italianos do Torino, que contactaram o Sporting para avaliar a possibilidade de contratar o jogador.

O extremo, que também atuou em várias ocasiões como lateral esquerdo, foi sondado pelo 10.º classificado da Serie A e mantém-se como um dos alvos do clube para reforçar o corredor esquerdo. O treinador croata, antigo jogador, Ivan Juric, gosta das qualidades do jogador português e deu indicações precisas aos responsáveis do Torino para o manterem debaixo de olho.

Nuno Santos encaixa no esquema da equipa de Turim, que também joga em 3x4x3, disposição tática habitual do Sporting. Portanto, caso se confirmasse a saída estaria perfeitamente identificado com a forma de jogar dos italianos.

O Torino apresenta algumas lacunas à esquerda e é intenção dos seus dirigentes dotarem a equipa de outros argumentos, até porque consideram o 10.º lugar conquistado na última época uma classificação humilde para as aspirações do clube. Ansaldi, lateral esquerdo de 35 anos, termina contrato e está de saída. Fares, ala esquerdo, foi emprestado pela Lázio e poderá estar de regresso à capital italiana. Nuno Santos agrada.

O jogador, recorde-se, custou aos leões três milhões de euros há dois anos, mais a cedência a título definitivo de Gelson Dala e de Francisco Geraldes, sendo que o Sporting manteve parte do passe do extremo e do médio. No entanto, os leões têm 80% do canhoto e, como O JOGO noticiou, tentam comprar o remanescente ao Rio Ave para lucrar a 100% com uma venda futura. Na altura, os leões tiveram de acelerar o processo de aquisição devido ao assédio de vários clubes europeus. O extremo aceitou o desafio por querer trabalhar com Amorim e acreditar no projeto. Nuno Santos assinou até 2025 e tem uma cláusula de 60 milhões de euros.



Uma temporada em cheio

Nuno Santos realizou a melhor temporada da sua carreira. O extremo participou em 50 partidas, apontou dez golos e fez sete assistências, números decisivos para o bom desempenho dos leões também esta época, coroado com a conquista de duas taças (Supertaça e Taça da Liga). Na época passada, esteve em 37 jogos, marcou oito golos e fez dez assistências - ano do título. O comportamento competitivo do jogador levou a que os dirigentes leoninos equacionassem a compra dos 20 por cento do passe que ainda estão nas mãos do Rio Ave.