Torcida Verde reage aos acontecimentos do Belenenses-Benfica: "Hipocrisia 7 - Futebol 0"

Mais críticas ao encontro entre Belenenses e Benfica, que terminou com o triunfo por 7-0 do emblema encarnado.

A Torcida Verde, uma das claques do Sporting, reagiu este domingo aos acontecimentos do encontro entre Belenenses e Benfica, a contar para a 12.ª jornada da Liga Bwin e marcado por muita polémica, com a equipa da casa a apresentar-se com apenas nove jogadores, sendo dois deles guarda-redes e sem nenhum suplente.

"No dia 27 novembro, o estádio do Jamor, quase um quarto de século depois do (impune) assassinato de Rui Mendes, foi palco de mais um eloquente episódio. Sobre os intervenientes diretos naquela competitiva jogatana, os mais atentos reconhecerão que tiveram uma atuação que não surpreende, tais os interesses sem "jogo". Do clube fantasma, que atuou na condição de visitado, as lágrimas de crocodilo do usurpador do futebol do histórico Clube Futebol os Belenenses (entretanto relegado para as distritais da Associação de Futebol de Lisboa) foram "justificadas" pelo habitual jogo do empurra, recusando, de forma anedótica, quaisquer responsabilidades. Do clube visitante, assistimos exatamente o mesmo jogo do empurra, desresponsabilizando-se do sucedido", começa por ler-se nas redes sociais do grupo de adeptos.

"Uma grotesca ironia, se recuarmos há poucos meses atrás, quando o enfoque da desastrosa e milionária época 2020/21 foi justificada com a "maldita Covid-19", sobre a qual não foi feita qualquer referência. Os dois intervenientes diretos dessa jornada, após terem sido os protagonistas desta eloquente jornada, ainda tiveram o dislate de vestirem a pele de intrépidos defensores do futebol português. Uma vez mais, vitimizaram-se, passando a ideia de que foram obrigados a ir a jogo. Caso contrário perdiam os três preciosos pontos. Fizeram uma opção, legitimada pelos regulamentos da Liga que eles mesmos construíram. Optaram pelos três pontos. Em detrimento da competitividade, da verdade desportiva e da integridade da competição", acrescenta.

Leia a mensagem na íntegra: