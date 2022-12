Torcida Verde explica tarja no Sporting-Braga

Claque leonina mostrou mensagem na segunda parte do jogo com o Braga: " A paciência tem um limite, que é o da dignidade". Em causa as Zonas com Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos

No decorrer da segunda parte do Sporting-Braga de ontem, que os leões venceram por 5-0 para se apurarem para a final four da Taça da Liga, a claque verde e branca Torcida Verde - que, contrariamente à Juve Leo e ao Directivo Ultras XXI, assinou o protocolo com o Conselho Diretivo do Sporting - mostrou uma tarja com a seguinte mensagem: "A paciência tem um limite, que é o da dignidade."

Num comunicado hoje divulgado através das redes sociais, a referida claque explicou o teor da frase num longo texto, sublinhando: "Nesta jornada,também o tema das zonas Gueto ZCEAP, voltou à actualidade com a exposição da faixa. 'A PACIÊNCIA TEM UM LIMITE QUE SE CHAMA DIGNIDADE', sendo completada por uma imagem representando o limite da 'PACIÊNCIA', vivenciado nas anacrónicas ZCEAPs dos recintos desportivos do nosso país".