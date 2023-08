Torcida Verde, claque afeta ao Sporting, voltou a marcar presença nos estádios

Grupo de adeptos do Sporting não ia a jogos desde 2020.

A Torcida Verde esteve ontem, sexta-feira, em Rio Maior para acompanhar o jogo do Sporting diante do Casa Pia. O grupo de adeptos não marcava presença num recinto desportivo devidamente identificado desde março de 2020, ainda no período pandémico de covid-19.

Esta decisão foi motivada pela reivindicação quanto à imposição do cartão de adepto. A claque sempre sinalizou junto ao clube leonino estar contra a medida da Liga.

"O futebol leonino conquistou a segunda vitória na Liga, após ganhar ao Casa Pia em Rio Maior por 2-1. A faixa da Torcida Verde reapareceu nos estádios de futebol, o que não acontecia desde 8 de março de 2020, o último jogo da Liga antes da pandemia covid-19. A imposição do Cartão do Adepto na época 2021/22 e na última época da ZCEAP, ditaram a não utilização voluntária da faixa da Torcida Verde nos estádios de futebol em Portugal. Um regresso, ainda que de forma clandestina. A luta continua, hoje e sempre SCP 1906", sublinhou nas redes sociais o grupo.