Torcida Verde anuncia regresso a Alvalade em nome da "coesão"

Claque leonina está ausente do estádio desde 2020, em protesto com o Cartão do Adepto, e manifestou o desejo de regressar à casa dos verdes e brancos

A Torcida Verde publicou esta quarta-feira uma nota no Instagram onde manifesta a sua disponibilidade para regressar ao Estádio José Alvalade. Esta claque, uma das que apoia os leões, está ausente do recinto desportivo desde março de 2020 como forma de protesto pelas restrições impostas pelo Cartão do Adepto.

Na referida nota, a Torcida Verde, claque fundada em 1984, escreve: "O dia 8 Março 2020, foi o último jogo da Torcida Verde, no Estádio José Alvalade [EJA]. As restrições impostas pela pandemia e pela extinta portaria 159/2020, o infâme Cartão do Adepto, exigiram-nos uma assumida ausência dos estádios de Futebol. A perspectiva dos GOA - Grupos Oganizados de Adeptos - do SCP regressarem à Curva Sul do EJA, colocou um novo desafio para o qual nos disponibilizámos prontamente abordar, em nome da coesão da nação verde e branca, continuando expectantes e confiantes que tal perspectiva se possa concretizar. Força e união, Sporting Clube de Portugal no coração!"