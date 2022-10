"Toque que Edwards dá na bola antes do golo é à Messi", elogia antigo internacional inglês

Edwards marcou o golo do Sporting no empate 1-1 no terreno do Tottenham e foi elogiado por Owen Hargreaves, antigo médio de Bayern e Manchester United.

Marcus Edwards brilhou com um belo golo no empate (1-1) entre Sporting e Tottenham, em Londres, na quarta-feira, e Owen Hargreaves, antigo médio do Bayern, Manchester United e Manchester City, ficou encantado com o toque de bola do extremo leonino.

"Quando o Pochettino estava no Tottenham disse que Edwards se movimentava como Messi. O toque que dá na bola antes do golo [ao Tottenham] e depois 'boom'. É à Messi. O equilíbrio, o toque de bola, o drible... O miúdo tem muita habilidade com a bola nos pés, é uma ótima finalização", apontou o internacional inglês por 42 ocasiões e agora comentador desportivo na televisão britânica BT Sport.

Edwards foi formado nos spurs, recorde-se. Deixou os londrinos em 2019/20, quando assinou pelo V. Guimarães.

Veja o golo: