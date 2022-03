Tomada de posse de Frederico Varandas no Sporting já tem dia marcado

Frederico Varandas parte para o segundo mandato à frente do Sporting

Marcada para quinta-feira, quando a equipa regressa de Manchester.

A tomada de posse de Frederico Varandas, para dar oficialmente o pontapé de saída do segundo mandato à frente do Sporting, está agendada para quinta-feira ao final do dia, quando a equipa chegar de Manchester, onde defronta o Manchester City na segunda mão dos oitavos de final da Champions.

Trata-se apenas de uma formalidade, pois foi uma reeleição e não haverá passagem de testemunho.

Varandas foi reeleito, até 2026, no passado sábado, com 85,8% dos votos. O antigo diretor clínico dos leões superou os concorrentes Ricardo Oliveira (lista B) e Nuno Sousa (lista C), que obtiveram 2,95% e 7,3%, respetivamente.