"Todos os dias faço a avaliação sobre se sou a pessoa certa para o futuro do Sporting"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a antevisão à receção ao Eintracht Frankfurt (terça-feira, 20h00), em jogo a contar para a sexta e última jornada da Liga dos Campeões.

Sporting não pensa em empatar: "Nem falamos em empate. Temos de vencer. O momento em que estamos também em que cada bola é golo. Marcar e não sofrer. Esse fator tem de entrar nos últimos minutos. Podemos contar com dois resultados. Temos de jogar bem."

Receção dos adeptos: "Espero a mesma receção de sempre. Eles fazem-nos bem e não estão felizes com resultados. Se virem uma equipa no máximo, apoiam até ao fim."

Apuramento para os oitavos de final tem peso na sua continuidade? "Nada. Faço a avaliação todos os dias, e farei, sobre se serei a pessoa certa para o Sporting. Nós podemos falhar objetivos ou não, mas começamos todas as épocas do zero e com novos objetivos. Tenho de ter noção da exigência do clube, os objetivos que atingimos ou não, e, principalmente, se sou a pessoa certa. Gosto de assumir responsabilidades e o fator bom que a nossa equipa técnica trouxe foi a exigência sem qualquer tipo de desculpas. Farei objetivamente essa avaliação. Os 'oitavos' não mudam muito. Diz mais do treinador quando nós somos uma equipa melhor e conseguimos ganhar a equipas melhores que nós e não temos tido essa capacidade. Na Liga dos Campeões, é um bocado o ir à luta contra equipas com outros orçamentos e isso não diz muito de uma equipa grande, mas sim de uma equipa talentosa que pode ter bons momentos, mas não consistência. Estes jogos são um extra com um objetivo. A minha avaliação tira a Liga dos Campeões, dá-nos uma avaliação que, em jogos grandes, não temos conseguido fazer o que queremos na I Liga e isso diz mais de mim do que da equipa."

E se o Sporting não passar aos oitavos? "Farei a avaliação no fim. Não ponho essa questão. Acho que vamos passar. Não vou responder já se posso colocar o lugar à disposição."