"Títulos? Nós estamos preparados para vencer qualquer equipa"

Rúben Amorim foi questionado, na conferência pós-jogo com o Mafra, sobre a capacidade do Sporting em vencer troféus nacionais. Técnico assegurou que os leões "tem todas as condições" para consegui-lo

Condição para vencer títulos: "Em relação às Taças, tem todas as condições porque são jogos a eliminar. Nós estamos preparados para vencer qualquer equipa do campeonato. Quanto à liga, será jogo a jogo. Fiquei satisfeito com o resultado e a exibição porque o jogo foi completamente nosso, apesar de alguns erros e inexperiência. Vamos pagar por isso, mas estou muito satisfeito. O jogo nunca esteve em perigo. A culpa da primeira parte é claramente do treinador."

Vencer a Taça da Liga em dois anos seguidos: "Sou uma pessoa com muita sorte. Dou-me bem com a Taça da Liga, mas o foco está no campeonato agora. As taças já não importam agora. Vem aí uma equipa perigosa pela frente."