Título com mais significado no Benfica ou no Sporting? A resposta de Rúben Amorim

Treinador do Sporting em conferência de Imprensa de antevisão ao dérbi com o Benfica, agendado para as 18h00 de sábado.

Pensa muito no futuro. Não quer mais recordes na Liga para entrar na história? "São recordes, que são bons, mas nós garantimos um título que ninguém pensava, só aí já estamos a entrar na história do Sporting. Podia ser algo que podíamos alcançar, mas o facto de estarmos a preparar futuro não impede uma coisa, porque confiamos em todos os jogadores. Mas a mim parece-me melhor para o clube ser competitivo vários anos, se pudermos aproveitar um minuto que seja em todos os jogos é isso que vamos fazer, porque os recordes ficam um bocadinho para nós, enquanto equipa, para o treinador, mas o clube não vai ter mais nenhum título. Temos de afastar o ego dos jogadores e do treinador e pensar que no próximo ano temos de ser competitivos. E com isto não estou a dizer que vamos desvalorizar esse recorde, mas vamos aproveitar todos os minutos para preparar o futuro, e o futuro do Sporting é ser competitivo todos os anos. Ainda temos um atraso em relação aos nossos rivais, não é com um título que isso fica resolvido. Vamos entrar com uma equipa para ganhar o jogo e aquela que melhor defende os melhores interesses do Sporting, não só hoje mas no futuro."

Título como jogador no Benfica e como treinador no Sporting. Qual tem mais significado? "São títulos diferentes, como treinador tem um sabor diferente, não vou comparar se é por um clube ou por outro. Como treinador há uma responsabilidade diferente. Este título, por ser treinador, por ser o primeiro, por ser com 19 anos de diferença, por ninguém acreditar, foi realmente um título com muito significado. Agora não há comparação, era jogador, agora treinador, não goste de fazer comparação entre um clube ou outro, falo da forma de viver o título."