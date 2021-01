Titulares do Sporting só fazem treino de recuperação

Rúben Amorim no treino do Sporting

Equipa do Sporting está sem mazelas para defrontar o Benfica

Com o jogo do Benfica no horizonte - é já na segunda-feira - não houve dia de folga para os atletas do Sporting após a vitória no Bessa, por 2-0, diante do Boavista.

Em imagens divulgadas pelo clube, foi possível ver que os titulares fizeram treino de recuperação, para minimizar o cansaço da véspera. Quem não fez parte do onze de Rúben Amorim no Bessa esteve sem limitações no relvado de Alcochete.

Na quinta-feira, o plantel volta aos treinos coletivos às 10h00 em Alcochete. Sem ninguém no boletim clínico, Amorim tem, para já, todos os homens disponíveis para o Benfica. Só Palhinha, castigado, é baixa, porém o Sporting iria avançar para o pedido de despenalização do médio mais defensivo e fulcral na estratégia.