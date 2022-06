Tite revela que teve convite do Sporting

Selecionador brasileiro, Tite, recorda convites de clubes europeus antes do Mundial'2018

O selecionador do Brasil, Tite, revelou que foi abordado pelo Sporting, bem como pelo Real Madrid e PSG. "Pouco antes do Mundial de 2018", disse o técnico brasileiro numa entrevista ao jornal inglês The Guardian.

"Eles (Real Madrid) disseram que queriam conversar e eu disse 'não, não vou falar, não chegue perto'. Quero estar em paz comigo e com o meu trabalho. Estou a dar o meu melhor. Quando você faz algo em paralelo, isso não está sendo feito ao máximo. Eu não posso fazer isso. Recebi ofertas, antes do Mundial, do Real Madrid, PSG e Sporting. Mas eu não queria isso. Eu quero ganhar o Mundial. Depois do campeonato do Mundo, vou decidir meu futuro", afirmou Tite.

"Agrada-me que quando um clube europeu tem um interesse num profissional, tem sempre uma conversa para explicar o que precisa. Isto é muito bom. Havia outro clube que queria falar comigo e eu disse que não: PSG [depois de Unai Emery ter saído em Maio de 2018]. Eles queriam falar comigo e eu disse que não o faria; não quero e não o farei. Não quero abrir essa possibilidade de outra coisa. Quero estar concentrado no meu trabalho. Depois é outra história", acrescentou.

Recorde-se que no final da temporada de 2017/18, Jorge Jesus deixou o cargo técnico do Sporting na sequência da invasão de Alcochete.