Selecionador do Brasil revela teor da conversa com Matheus Nunes

Matheus Nunes em ação no empate a um golo com o Famalicão

Selecionador nacional do Brasil, Tite, falou de Matheus Nunes

"Antes da convocatória, o Juninho [coordenador da CBF] conversou com ele, eu estava ao lado, também conversei com ele, inclusive dei-lhe os parabéns pelo aniversário dele. Ele tinha muito orgulho em vir para a seleção brasileira. Depois conversamos mais uma vez, e ele disse-nos que a vacinação e o período de quarentena impedia-o de vir e voltar e para os jogos em Portugal", disse esta quarta-feira Tite.

O selecionador do Brasil referiu-se ao facto do jogador do Sporting ter sido convocado para a seleção do Brasil, acabando por não seguir para a América do Sul e participar na tripla jornada de qualificação - Chile, Argentina e Peru - para o Mundial'2022. Recorde-se que que o Sporting não libertou o médio para os compromissos da seleção devido a questões sanitárias que se prendem com a pandemia de covid-19