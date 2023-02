"Tínhamos obrigação de ganhar, não está a ser uma época muito boa"

Ugarte, médio do Sporting

Declarações de Ugarte, médio do Sporting, em declarações a SIC Notícias e Sport TV, após o empate com o Midtjylland, 1-1, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, em Alvalade.

Empate sabe bem depois de estar a perder quase no fim? "Obviamente que não, tínhamos obrigação de ganhar, não foi um grande jogo nosso. Não está a ser uma época muito boa, não está a correr muito bem, mas mais importante é acreditar até ao fim. Faltam 90 minutos e o bom do futebol é isso. Temos jogos a cada semana para mudar a cara e vamos acreditar no próximo jogo."

O que falta ao Sporting? "Acho que nos falta mais fome de querer fazer golos, acho que é o mais importante, é acreditar que temos de fazer mais golos, ser mais eficientes. Mais importante é ter mais fome na hora de finalizar, isso é importantíssimo no futebol. Os golos marcam os jogos. Por sorte marcámos no último momento. Faltam 90 minutos e vamos acreditar até ao fim."

Sporting acredita que pode ganhar e passar a eliminatória? "Obviamente que sim. Sabemos que o jogo não correu muito bem, mas sabemos que podemos dar muito mais, temos qualidade para dar muito mais e vamos tentar demonstrá-lo no próximo jogo."

Análise: "Obviamente podíamos fazer muito mais, não tivemos muitas ocasiões de golo, mas tivemos o domínio na primeira parte. No entanto é mais importante marcar e criar oportunidades e isso faltou. Faltam 90' e vamos dar muito mais.

O que falta: "Acho que falta um pouco mais de fome, temos de acreditar mais no nosso potencial. Ficámos nervosos depois do golo. Temos de aproveitar as oportunidades."

Segunda mão: "Faltam 90 minutos, vamos jogar fora. Sabemos que podemos fazer muito melhor e temos de acreditar."