Tiago Tomás será reforço do Estugarda: saída esteve em equação no verão

O avançado de 19 anos perdeu espaço esta época no Sporting.

Tiago Tomás vai rumar por empréstimo ao Estugarda. O avançado de 19 anos será, ao que O JOGO apurou, reforço do 17.º classificado da Bundesliga, que avançou para um empréstimo de 18 meses, faltando alguns detalhes para que o negócio se confirme. Segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, a cedência do jogador terá uma opção de compra, mas esta não será obrigatória. De resto, o Sporting vê potencial no atleta e acredita que, com minutos, o jovem da formação possa valorizar o seu passe para uma transferência mais avultada no futuro.

O empréstimo de Tiago Tomás esteve em cima da mesa no verão, porém o jogador mostrou sempre convicção de poder somar minutos de leão ao peito e conquistar o seu espaço face à versatilidade que apresenta: tanto pode jogar como avançado centro como pelas alas. Essa polivalência agrada os responsáveis verdes e brancos, mas estes entendem que o melhor caminho é permitir ao avançado que some minutos num campeonato competitivo, dando-lhe a chance de ter um ano e meio para mostrar o seu futebol, tendo tempo para a devida adaptação, e também porque tencionam reforçar o ataque nesta janela, complicando ainda mais a vida a TT.

Rúben Amorim elogiou o jogador em várias ocasiões e pormenorizou que alguma da demora de TT em afirmar-se se devia à forma como o tinha utilizado na época anterior, pedindo-lhe, por exemplo, "para jogar em profundidade e não para tocar de frente para os colegas."

Tiago Tomás leva três golos em 23 jogos esta época e foi titular cinco vezes, nenhuma delas no campeonato, e soma 616 minutos: Registo distante do de 2020/21, quando alinhou em 2019 minutos repartidos por 37 jogos, contribuindo seis tentos para nas conquistas de Taça da Liga, campeonato e Supertaça.