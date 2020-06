Tiago Tomás: "Sacrifícios que fiz desde pequeno começam a valer a pena"

Com o contrato renovado até 2025, o jovem avançado apontou a mais recente fornada de jogadores como prova da qualidade da formação dos leões

Em declarações ao jornal Sporting, Tiago Tomás deu conta da sua emoção por ter renovado contrato com os leões até 2025. "Estou muito grato pelo que tenho estado a alcançar. Sei que é fruto do meu trabalho, mas também sei que muitas pessoas gostariam de estar onde estou. Vou continuar a trabalhar todos os dias, como sempre fiz desde pequeno. Hoje, vejo que os sacrifícios que fiz desde miúdo e que tudo aquilo de que abdiquei começam a valer a pena. A ambição é cada vez maior e espero conquistar muitas coisas com este símbolo ao peito", afirmou o jovem avançado, de 18 anos.

Elogiando Rúben Amorim pela "coragem" que tem tido a lançar jovens, Tiago Tomás apontou a mais recente fornada de jogadores lançados na equipa principal como prova que a formação do Sporting continua a ser "uma das melhores do mundo". "Ao contrário do que se tem dito muitas vezes, a formação do Sporting continua a ser uma das melhores do Mundo. Esta fornada de jogadores que está a aparecer é prova disso. Os que tiveram oportunidade estão a justificar a aposta feita. Se estamos a trabalhar com a equipa principal é porque temos qualidade e o trabalho da formação do Sporting CP tem sido extraordinário nesse aspeto", disse.

Por fim, o jovem deixou elogios a Mathieu, que oficializou o final da carreira. "Era um dos melhores jogadores - senão o melhor - que estava no nosso campeonato. Basta ver a carreira dele, o que alcançou e o que fez durante todos estes anos. Só temos de agradecer o que ele fez pelo Sporting CP e pelo futebol. Infelizmente, teve o azar de não terminar a carreira como gostaria. Acima de tudo, é um grande orgulho poder dizer que estive no balneário com o Mathieu", concluiu.