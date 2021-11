Tiago Tomás recupera e há apenas um nome no boletim clínico do Sporting

Os leões continuam a preparar o jogo de domingo da Liga Bwin, em casa do Paços de Ferreira.

O avançado Tiago Tomás já treinou esta sexta-feira com o plantel do Sporting, após ter recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, que o manteve afastado da equipa durante cerca de uma semana e meia.

Na ocasião, o Sporting informou que o avançado, de 19 anos, apresentava uma mialgia na coxa direita, que o fez falhar os jogos com o Famalicão (2-1, em casa), da Taça da Liga, Vitória de Guimarães (1-0, em casa), da I Liga, e Besiktas (4-0, em casa), da Liga dos Campeões.

Os leões continuam a preparar o jogo de domingo da Liga Bwin, em casa do Paços de Ferreira, ainda sem contarem com o lateral direito Pedro Porro, que se lesionou no jogo de quarta-feira, frente aos turcos.

No sábado, a equipa volta a treinar de manhã, na Academia de Alcochete, e da parte da tarde, às 16:30, o treinador Rúben Amorim estará no auditório do Estádio José Alvalade para participar na conferência de imprensa de antevisão do jogo.

O campeão Sporting, líder da I Liga, em igualdade pontual com o FC Porto, visita no domingo o Paços de Ferreira, 10.º classificado, em jogo da 11.ª jornada do campeonato.