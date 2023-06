Tiago Tomás prestes a mudar de clube na Bundesliga: eis os valores

O avançado português esteve emprestado ao Estugarda na última temporada e está prestes a reforçar o Wolfsburgo, num negócio que vai render dez milhões de euros ao Sporting.

Depois de uma época e meia emprestado com opção de compra (não exercida) ao Estugarda, Tiago Tomás está prestes a trocar de cores na Bundesliga, reforçando em definitivo o Wolfsburgo, que terminou o campeonato alemão no oitavo lugar, falhando a qualificação para as provas europeias.

Com a saída do avançado português, de 21 anos, formado em Alcochete, o Sporting vai receber oito milhões de euros fixos, aos quais se acrescem mais dois milhões em variáveis, resultando num encaixe total de dez milhões de euros, sabe O JOGO.

Recorde-se que dianteiro, contratualizado aos leões até 2025, foi cedido ao Estugarda com uma opção de compra de 14 milhões de euros não foi acionada pelo emblema, que garantiu a permanência na elite germânica num play-off, vencendo o Hamburgo (6-1 em agregado), fruto do 16.º posto na tabela.

Em 2022/23, Tiago Tomás registou quatro golos e as mesmas assistências em 33 jogos pelo Estugarda.