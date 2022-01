Tiago Tomás, o troféu e um "obrigado" em jeito de despedida do Sporting

Publicação do avançado após a conquista da Taça da Liga.

Lançado já perto do minuto 90 da final da Taça da Liga, Tiago Tomás conquistou mais uma troféu de leão ao peito, numa altura em que está perto da saída de Alvalade. O avançado internacional sub-21 português está a caminho do Estugarda, da Alemanha, por empréstimo.

O jogador de 19 anos será, ao que O JOGO apurou, reforço do 17.º classificado da Bundesliga, que avançou para um empréstimo de 18 meses. Segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, a cedência do jogador terá uma opção de compra, mas esta não será obrigatória. De resto, o Sporting vê potencial no atleta e acredita que, com minutos, o jovem da formação possa valorizar o seu passe para uma transferência mais avultada no futuro.

Mas redes sociais, Tomás publicou uma imagem com o troféu e um "Obrigado" como legenda. A mensagem mereceu a reação de vários companheiros de equipa, assim como de Eduardo Quaresma, por exemplo, atualmente emprestado ao Tondela. "Juntos sempre, até já", escreveu.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tiago Tomás (@tiagotomas_02)

O empréstimo de Tiago Tomás esteve em cima da mesa no verão, porém o jogador mostrou sempre convicção de poder somar minutos de leão ao peito e conquistar o seu espaço face à versatilidade que apresenta: tanto pode jogar como avançado centro como pelas alas. Essa polivalência agrada os responsáveis verdes e brancos, mas estes entendem que o melhor caminho é permitir ao avançado que some minutos num campeonato competitivo, dando-lhe a chance de ter um ano e meio para mostrar o seu futebol, tendo tempo para a devida adaptação, e também porque tencionam reforçar o ataque nesta janela, complicando ainda mais a vida a TT.