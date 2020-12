Declarações do jovem avançado do Sporting após o triunfo por 3-0 frente ao Paços de Ferreira.

Tiago Tomás foi uma das novidades no onze do Sporting para a partida com o Paços de Ferreira, da Taça de Portugal. O jovem avançado aproveitou a oportunidade da melhor forma, abrindo o triunfo por 3-0.

"O que me cabe a mim fazer é trabalhar todos os dias e todas as semanas como tenho feito até hoje, para ter oportunidades como estas e agarrar com tudo o que tenho. Todos sabemos que para jogar ao fim de semana temos que dar tudo nos treinos e é isso que temos feito", afirmou após o encontro, abordando depois o golo.

"O pé esquerdo ainda vai dando um jeitaço de vez em quando. Vi o guarda-redes dar um passo à frente e decidi rematar logo", contou o jogador de 18 anos, que assinou o quarto golo pelo Sporting esta época em 12 partidas.