Tiago Tomás já superou registo de Cristiano Ronaldo no Sporting

No século XXI apenas Nani marcou também seis golos, mas com 19 anos. Litos detém o melhor registo, com nove em 1984/85.

Com o sexto golo apontado na época de estreia no plantel principal do Sporting, Tiago Tomás passou a ser o mais jovem jogador do clube a marcar tantos golos numa só época, este século.

Superou, por exemplo, Cristiano Ronaldo, que em 2002/03 (com 17 anos), tinha apontado cinco tentos em 31 jogos.

Para trás ficou também Quaresma, que em 2001/02 marcou igualmente cinco vezes, quando tinha 18 anos.

Superado foi também Nani, com seis golos na época de estreia, mas já com 19 anos, e Matheus Pereira, com 19 anos em 2015/16, apontando cinco golos.

Na história leonina, aliás, só um jogador tão novo tinha marcado mais: Litos, que em 1984/85, que começou com 17 anos (e acabou com 18), fez nove tentos.