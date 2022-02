Tiago Tomás fala do Estugarda e mostra-se confiante: "Não vamos descer"

O jovem avançado foi emprestado pelo Sporting ao Estugarda, clube que luta pela permanência na Bundesliga.

Tiago Tomás rumou ao Estugarda nos últimos dias do mercado de janeiro e explica que saiu para ter mais minutos - estava a ser pouco utilizado no Sporting -, tendo ficado agradado com a possibilidade de jogar num "grande clube da Alemanha".

O avançado, de 19 anos, falou ainda sobre as contas da permanência - Estugarda é penúltimo classificado da Bundesliga -, dizendo que há qualidade para tirar o clube dos lugares de despromoção.

"Não joguei muito esta época. Quando o Estugarda demonstrou interesse, gostei da ideia. É um grande clube na Alemanha que já ganhou títulos e sinto-me honrado por estar num clube tão grande", referiu em declarações à revista Kicker.

"Temos qualidade suficiente para sair desta posição. Não vai ser fácil, mas eu tenho a certeza que vamos conseguir. Não vamos descer", comentou o português.

Tiago Tomás soma dois jogos esta temporada e marcou dois golos, na derrota por 4-2 ante o Bayer Leverkusen.