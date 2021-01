Tiago Tomás fala de Mbappé, Ronaldo e diz: "Ambiciono a longo prazo jogar lá fora"

Avançado assegura que o objetivo imediato passa por uma afirmação ao serviço do Sporting, ainda que os olhos estejam colocados em outras Ligas mais competitivas.

Tiago Tomás, de 18 anos feitos há meia dúzia de meses, revelou muitos dos seus gostos, desejos e algumas ambições no podcast "ADN de Leão", exibido esta terça-feira, não escondendo o "sonho de um dia jogar no estrangeiro", ainda que faça questão de sublinhar que primeiro tem de manter o que está a viver e afirmar-se na equipa principal. "Estou a viver um sonho, de facto, por isso há que aproveitar. Um dia gostaria de jogar fora de Portugal, qualquer jogador ambiciona isso. Mas agora não penso nisso, estou a aproveitar cada minuto [na equipa principal]. Mas a longo prazo é uma coisa que todos os jogadores querem", confessou, acrescentando, mesmo não sendo pessoa para "fazer grandes planos" tem algo em mente: "Só quero ser feliz, vingar com a camisola do Sporting. Vivo muito o dia a dia, é como no futebol... jogo a jogo!

Na conversa sobre hábitos e preferências, Tiago Tomás não escondeu quem mais admira, dentro de casa e dentro de um campo de futebol como profissional. E até formulou um desejo. "Ídolos? Na vida pessoal o meu pai e na vida profissional sempre gostei do Henry e Mbappé. E claro, o Cristiano Ronaldo pela figura que é. Nunca tive oportunidade de falar com ele, só o vi na Cidade do Futebol. Mas gostava de trocar ideias com ele e ouvir alguns conselhos, mas também outras coisas que poderá dizer para me ajudar", reconheceu, elogiando ainda o capitão dos leões, Coates. "Damo-nos todos muito bem no grupo. O Coates já me puxou as orelhas e quando chama a atenção temos de ouvir, comer e calar. Mas também temos de perceber e saber levar com as críticas", sublinhou.

De quem diz que "só há um ano e pouco" - quando começou a treinar-se com a equipa principal - começou a acreditar que poderia mesmo ser jogador de futebol, ouviu-se também falar da paixão pelo sushi, das saídas à noite de outros tempos com os amigos, a relação próxima com Eduardo Quaresma, Nuno Mendes e Gonçalo Inácio, e do Range Rover Evoque em segunda mão comprado e arrumado na garagem porque a carta ainda está por tirar. "Estou a tirar, mas está a demorar. Já passei no código. O meu pai está farto de levar-me aos treinos. Está a correr bem, ainda não parti nada na condução", concluiu.