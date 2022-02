"Tiago Tomás está a causar uma boa impressão", diz treinador do Estugarda

Tiago Tomás transferiu-se para o Estugarda neste mercado de inverno e poderá estrear-se frente ao Eintracht Frankfurt.

Pellegrino Matarazzo, treinador do Estugarda, fez esta quinta-feira a antevisão ao encontro de sábado frente ao Eintracht Frankfurt e foi questionado sobre o reforço Tiago Tomás, emprestado pelo Sporting. O técnico elogiou o avançado português, de 19 anos.

"O Tiago Tomás está a causar uma boa impressão. Vamos ver o quanto da nossa ideia de jogo ele já interiorizou. Pode ser utilizado no centro do ataque ou como extremo direito. Traz muita velocidade, ataca a profundidade e atua com muita vontade e determinação. O Tiago é muito recetivo, fala muito bem inglês, por isso a comunicação não é um problema. E foi muito bem recebido pela equipa", detalhou Matarazzo.

A estreia de Tiago Tomás poderá acontecer no sábado (14h30) diante do compatriota Gonçalo Paciência.