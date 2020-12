Tabata e Tiago Tomás corresponderam com golos

Declarações de Emanuel Ferro, adjunto do Sporting, à TVI24 após o triunfo por 3-0 frente ao Paços de Ferreira, para a Taça de Portugal.

O jogo: "Vitória que não deixa dúvida, resultado de um jogo muito bem conseguido, com organização, solidariedade nos momentos em que não conseguimos impor tanto a nossa pressão. Os golos surgiram com enorme justiça. A eficácia acaba por permitir um jogo diferente".

Tabata e Tiago Tomás foram apostas e marcaram: ""Todos têm dado uma resposta muito forte, é um mérito deles e do suporte do grupo. Este grupo só funciona se todos remarem para o mesmo lado e é isso que se tem visto. Hoje [sexta-feira] houve a oportunidade para dois jogadores que não estavam tão rotinados entrarem e ambos deram ótima resposta. Não esperavamos outra coisa pois todo o coletivo impulsiona-os a dar uma boa resposta", frisou o adjunto de Rúben Amorim, ainda a cumprir castigo e, por isso, impedido de falar. Questionado sobre qual a melhor posição para Tiago Tomás, Emanuel Fero referiu que "pode ser ponta de lança ou ala consoante os momentos do jogo".

Objetivo na Taça: "Sabemos que estes jogos têm de ser decididos no momento e não podemos estar à espera de nada, temos de ter a devida paciência para sairmos a vencer seja em 90 ou em 120 minutos. A nossa intenção é passar as eliminatorias, chegar à final e vencer este troféu".

.