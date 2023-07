Antigos jogadores do Sporting com ex-colegas

Tiago Tomás e Nuno Mendes, antigos jogadores do Sporting e atualmente no Wolfsburgo e no PSG, respetivamente, passaram por Alcochete e aproveitaram para confraternizar ao almoço com antigos colegas nos leões.

Pedro Gonçalves, Daniel Bragança, Gonçalo Inácio, Jovane e Eduardo Quaresma estiveram no repasto com TT e Nuno Mendes. Júnior Moreira, da ProEleven, também esteve no almoço.

Os dois jogadores que atuam na Alemanha e em França ainda não começaram a pré-temporada.

