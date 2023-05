André Paulo também sai do Sporting e é rendido por Diogo Callai.

Tiago Tomás e Eduardo Quaresma não entram nos planos do Sporting para a próxima época e o clube vai procurar transferir ambos neste defeso. O primeiro ainda vai disputar com o Estugarda o play-off permanência/subida da Bundesliga, frente ao Hamburgo, mas o emblema alemão ao qual esteve emprestado no último ano e meio já fez saber que não irá exercer a opção de compra fixada em 15 M€. Quanto ao central, teve uma cedência sem sucesso pelo Hoffenheim e este também já disse que não conta com o jogador.

Diego Callai fica com a vaga de André Paulo

Diego Callai será o terceiro guarda-redes do plantel na próxima época, competindo com Adán e Franco Israel e podendo ainda ser utilizados nos bês para ter competição. O guarda-redes de 18 anos, que renovou o contrato no ano passado, vai ocupar o lugar de André Paulo, de 26 anos, que deixa o clube após uma época sem jogos disputados (e fez apenas dois nas duas anteriores).