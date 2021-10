Tiago Tomás com elogios para o adversário: "Merece voltar aos palcos onde já esteve"

Belém, 15/10/2021 - Os Belenenses receberam esta noite o Sporting CP no Estádio do Restelo em Belém, em jogo a contar para a 3ª Eliminatória da Taça de Portugal de 2021/22. Tiago Tomás ( Álvaro Isidoro / Global Imagens )

Declarações do avançado do Sporting, no final do encontro com Os Belenenses (0-4)

Jogo: "O Belenenses mostrou que também é uma boa equipa e merece voltar aos palcos onde já esteve. Conseguimos encarar bem o jogo e demos o nosso máximo.

Se nos sentimos ameaçados? "O jogo ficou um bocadinho partido na segunda parte e concedemos algumas oportunidades, mas tivemos sempre o jogo controlado e conseguimos ganhar por uma margem grande

Sabe bem regressar aos golos? "Aquilo que gosto de fazer é jogar futebol e marcar golos, obviamente, é sempre o meu objetivo, mas podia ter feito mais. Espero que no próximo jogo a na próxima oportunidade consiga fazer outra vez."

Criou dor de cabeça ao treinador? "Sim, é isso que todos tentamos fazer, mostrando que estamos disponíveis e que estamos bem. A valência da nossa equipa é mostrarmos todos que queremos jogar."