Tiago Ferreira recorda: "Comecei a tremer, fiz uma força enorme para não começar a chorar"

Jovem extremo leonino já voltou aos relvados pelos Sub-23 e treinou esta quarta-feira com o plantel principal. Recorda que quando soube a gravidade da lesão, desmoronou-se ao chegar ao carro do pai

Após um ano e meio afastado dos relvados por uma lesão no joelho esquerdo, quando se começava a mostrar a Rúben Amorim, Tiago Ferreira voltou esta quarta-feira a trabalhar com o plantel principal dos leões. E em entrevista ao canal do clube confessou a angústia que passou até voltar a sentir o cheiro da relva e a alegria de jogar.

"Nunca pensei que fosse uma rotura do tendão rotuliano, achei que fosse só uma luxação na rótula... Até falámos: isso nem é preciso operar, não é nada demais. Só passados dois dias é que chega a notícia e quando me dão a notícia eu começo a tremer e faço uma força enorme para não começar a chorar. Só comecei a chorar quando cheguei ao carro do meu pai. Foi o pior momento, a notícia e esses dias até ser operado", conta o jovem, que já voltou ao ativo, pelos Sub-23 dos leões.

A entrevista completa será transmitida nos próximos dias na Sporting TV.