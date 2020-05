Teto salarial trava regressos ao Sporting

Reforços SAD vai manter limite salarial e quem chega tem de enquadrar-se, afastando Slimani e Adrien

O teto salarial de um milhão de euros livres de impostos por temporada para os jogadores da equipa principal, segundo O JOGO apurou, é para manter no decurso do próximo exercício da SAD liderada por Frederico Varandas, o qual arranca no dia 1 de julho, pelo que o regresso de alguns atletas, cujo passado recente foi de sucesso em Alvalade, é considerado como altamente improvável pelo corpo diretivo dos leões.

18M€ >> Valor que os leões, segundo Frederico Varandas, já reduziram em massa salarial da SAD, isto desde setembro de 2018, quando foi eleito como presidente

Os tempos são de aperto em Alvalade, e não só, perante o cenário colocado pela pandemia covid-19, nomes como os de Cédric, Adrien, João Mário ou Slimani têm sido colocados como estando no caminho de regresso ao clube que os projetou para patamares competitivos e financeiros superiores, mas, como o próprio líder leonino já deixou transparecer, a concretização do retorno de algum desses atletas, mais do que a vontade das partes, depende fundamentalmente da eventual disponibilidade dos próprios em baixar os seus rendimentos para patamares enquadrados na política salarial que o líder máximo dos leões e a sua equipa têm vindo a implementar.

Ora, desde o último defeso, em 2019, que Frederico Varandas tem vindo a levar a cabo uma política de redução da massa salarial no plantel principal - a qual, segundo o próprio, conduziu a um corte de 18 milhões de euros em vencimentos -, limitando as entradas a atletas que não ultrapassem o um milhão de euros livres de impostos por cada estação, como foram os casos dos emprestados Jesé e Bolasie (ver peça à parte) e Sporar. Nesse âmbito, a tendência é para manter, podendo mesmo levar a que os três atletas do atual grupo às ordens de Rúben Amorim com vencimentos superiores a essa maquia, como o nosso jornal oportunamente deu conta, sejam transferidos na janela de mercado que está prestes a abrir-se, concretamente Coates, Acuña e Battaglia. As mais-valias podem ser determinantes.

