Deixa o Sporting e está a ser disputado por Manchester City, Barcelona e Nápoles

Irmão de Joelson Fernandes e de Roger, jogadores de Basileia e Braga, respetivamente, é tido como um dos maiores talentos da formação verde e branca, que o tentou segurar até ao fim.

Saná Fernandes, jogador dos juvenis do Sporting, está de saída do clube e, sabe O JOGO, está a ser disputado por colossos europeus. Manchester City e Barcelona, pelo projeto e pelas condições que apresentam, estão na frente na corrida ao extremo, mas, ao que O JOGO apurou, o destino ainda não está fechado.

Saná é tido como um dos mais promissores jogadores da formação do Sporting e vai terminar a ligação com os leões cinco anos depois, ele que chegou aos verdes e brancos como sub-13. Os leões não atingiram as pretensões do atleta na negociação e não conseguiram renovar com o guineense, apesar de terem tentado o prolongamento do vínculo até ao fim.

Percebendo que Saná teria vários interessados e que dificilmente renovaria, o Sporting afastou o jogador, que não disputou nenhum encontro pelos juvenis nos últimos dois meses e meio de prova. Essa decisão foi certamente complicada de tomar, pois Fernandes estava a ser protagonista, marcando dez golos em 21 jogos no escalão.

A quatro meses de cumprir os 17 anos, o Sporting terá a haver um valor quanto aos direitos de formação, mas perde um encaixe importante por um jogador bem cotado na Europa do futebol, mas com o qual rubricaram contrato de formação, não conseguindo selar o acordo profissional que, por exemplo, Dário Essugo rubricou logo aos 16 anos.

O extremo, forte no 1x1, é irmão de Joelson Fernandes, que está cedido ao Basileia, e de Roger, jogador do Braga.