Feddal fez o 1-0 no Sporting-Portimonense

Autor do primeiro golo na vitória do Sporting neste sábado, o marroquino Feddal destacou que mais importante que ajudar no ataque foi fazer seu papel defensivo e não permitir que o Sporting sofresse golos frente ao Portimonense.

Primeiro, defender: "Estou muito contente, estava à espera deste momento há muito tempo. No entanto, o mais importante é deixar a baliza a zero e não sofrer golos. Eu tenho muita confiança no Coates e sabia que ele ia tocar na bola. Fui para a segunda bola e fui feliz"

Três pontos: "Temos jogado muitos jogos com clima difícil, o campo pesa muito, mas o importante são os três pontos frente a uma equipa que está em crescimento"

Consistência: "Acho que toda a equipa tem mérito nos números defensivos, não é só a defesa e o guarda-redes. Estou feliz com o trabalho realizado e espero que possamos continuar assim. É muito importante ter esta consistência".