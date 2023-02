Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na antevisão ao encontro com o Midtjylland, marcado para quinta-feira (20h00) e referente ao play-off da Liga Europa, quando questionado sobre a homossexualidade no futebol.

Tendo por base o anúncio de Jakub Jankto, jogador checo do Sparta Praga que na segunda-feira assumiu a sua homossexualidade, Rúben Amorim, treinador do Sporting, foi esta quarta-feira questionado sobre a o homossexualidade no futebol e sobre se existe discriminação nos balneários em relação ao tema. O técnico reagiu com "normalidade" e garantiu que, caso algum dos seus filhos se assumisse como tal, era algo que não o deixaria envergonhado.

"Pela minha experiência, não diria que há discriminação. Acho que é um tabu. E se calhar não há discriminação porque nunca tive um caso, por isso não sei dizer se há essa discriminação, mas acho que não. No mundo atual seria estranho... Não é estranho, não vamos dizer estranho, mas hoje, numa sociedade tão aberta como a nossa, haver esse tipo de problema. Vejo isso com normalidade", começou por dizer, em conferência de Imprensa de antevisão ao encontro com o Midtjylland, marcado para quinta-feira (20h00) e referente ao play-off da Liga Europa.

"Tenho dois filhos, não sei o que vai acontecer amanhã e era algo que não me envergonharia, portanto é um assunto que para mim é um não assunto", concluiu Amorim.