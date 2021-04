"Temos muitos inconscientes na equipa, é o que sinto. Talvez seja bom sinal"

Conferência de imprensa de Rúben Amorim na véspera do Sporting-Famalicão, da 26ª jornada da Liga NOS

Como reagir: "A resposta é sempre importante, já tivemos com Rio Ave essa situação. Começa a ver-se no início da semana. Temos muitos inconscientes e despreocupados na equipa, é o que sinto [sorri]. Talvez seja bom sinal. Já estive em grupos mais experientes. Os resultados vão acontecer. Podemos ter um dia menos bom e não ganhar alguns jogos. A forma como os perdemos é mais importante. Foi mais difícil lidar com o Santa Clara, que ganhámos aos 90 minutos do que com este jogo, em que não posso pedir mais. Poderíamos ter ganho com outra facilidade. Controlámos para isso, mas não aconteceu. Sinto a equipa bem preparada para o Famalicão."

Este campeonato só Sporting pode perder: "Há várias equipas que podem ser campeãs. No fim alguém vai ganhar e os outros todos vão perder. É a forma de encarar. Só o treinador do Sporting pode perder, porque o Sporting já projetou jogadores e o futuro. O plantel tem de estar tranquilo e a responsabilidade é do treinador. Mais importante que o resultado é a forma como jogamos. Só o treinador pode perder o campeonato, os jogadores podem estar tranquilos."

Varandas alertou para força dos rivais fora de campo? "Não tenho medo, o Sporting está a fazer o caminho, tem um projeto e está a conseguir levá-lo para a frente. Temos de vencer os jogos e não temos de preocupar-nos com mais nada. Ganhar este jogo."