"Temos de recuperar a chama, isso é mais importante do que os títulos que trouxemos"

Ruben Amorim diz que Sporting tem de recuperar e só o Casa Pia interessa.

O treinador Ruben Amorim disse que o Sporting tem de recuperar "a chama" e que o jogo com o Casa Pia é o único que lhe interessa, na 10.ª jornada da I Liga portuguesa.

No mesmo dia em que Benfica e FC Porto se defrontam, no Estádio do Dragão, o técnico dos leões afirmou mais do que uma vez, em Alcochete, que "o rival direto" do Sporting "é o Casa Pia", porque "está à frente" da sua equipa, que vem de uma derrota na Taça de Portugal.

"Tivéssemos ganho ao Varzim ou não, tínhamos sempre de ganhar [ao Casa Pia]. É tudo igual e temos de recuperar um bocadinho a chama que sempre tivemos. Isso é mais importante do que os títulos que trouxemos, o dinheiro ou a valorização dos jogadores. Estamos a perder um bocadinho, porque também vem com os resultados, e temos de voltar a tornar essa chama forte", apontou Ruben Amorim.

A ideia, repetida várias vezes ao longo da conferência de imprensa, está bastante relacionada com a ligação entre a equipa e os adeptos, que "têm sido sempre muito justos" para com a equipa, segundo o ponto de vista do treinador.

"É isso que fiz ver aos jogadores, mais do que a técnica ou a tática. Fiz ver que muito da ligação que nós temos com os adeptos e daquilo que conquistámos nestes dois anos tem a ver com a chama e com a fome. E isso nós não podemos perder", apontou Amorim.

Nesse sentido, o técnico assumiu que o grupo de trabalho tem de "encaixar tudo o que os adeptos quiserem mostrar" e reconheceu que a "responsabilidade" está do lado da equipa para "manter a identidade" e voltou a desvalorizar o embate entre os dois principais rivais na luta pelo título.

"Não interessa os outros jogos, não interessa o dia depois de amanhã. A única coisa que nos interessa é ganhar ao Casa Pia e a coisa mais importante é manter a identidade, porque esta equipa sempre teve identidade", frisou o treinador.

Os gansos, de resto, "são uma equipa que sofre muito poucos golos" e que têm em Godwin "um dos jogadores mais perigosos em termos de transições", o que deixou Amorim de sobreaviso e mereceu atenção especial do técnico durante a semana de treinos.

"Vêm sem qualquer tipo de responsabilidade, estão à frente do Sporting, à 10.ª jornada, portanto, espero uma equipa à espera do nosso erro, forte nas transições e com boas saídas de bola. Esta semana tivemos um treino a mais do que costumamos ter e trabalhámos a pressionar para ganhar a bola cedo, como temos vindo a fazer", revelou Ruben Amorim.

Esse trabalho, no entanto, não contou ainda com os defesas-centrais Neto, St. Juste e Coates, nem com Daniel Bragança, todos lesionados, mas contou com Pedro Porro, que "vai jogar" e com Ricardo Esgaio, que "ainda não vai ser convocado esta semana, por coisas obviamente específicas".

"Da mesma forma que ele [Esgaio] não descansou, porque teve sempre de jogar, porque o Porro não estava, desta vez é o Esgaio [a descansar] e o Porro vai jogar. Não vai fazer os três jogos esta semana, porque é difícil para ele e vem de lesão, portanto estamos a fazer o nosso planeamento tendo em conta as características e o momento dos jogadores", esclareceu o técnico.

O Sporting recebe o Casa Pia, no sábado, em encontro da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início marcado para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Hélder Malheiro (AF Lisboa).

A equipa orientada por Ruben Amorim segue em sexto lugar na classificação, com 16 pontos, e procura vencer para ultrapassar os gansos, que ocupam o quarto lugar, com 17 pontos, e aproximar-se de pelo menos um dos rivais diretos, Benfica (25 pontos) e FC Porto (22), que se defrontam hoje no Estádio do Dragão.