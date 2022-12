"Temos de manter Jovane saudável. Mateus? Todos sabem que ele sabe fazer isso"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o triunfo sobre o Marítimo (5-0) na Taça da Liga

Formato da Taça da Liga: "Para mim foi importante termos mais jogos nesta competição. Havendo mais jogos há mais espaços para as outros chegarem às decisões. Importante é ganhar."

Jovane: "Está a crescer no que tem de crescer, no posicionamento, como entende o jogo. Está cada vez melhor. O talento, como recebe a bola e roda, está lá. É tentar mantê-lo saudável. O passe do Mateus Fernandes é o menos importante. Todos sabem que ele sabe fazer isso. Quero é ver como se adapta a jogar no espaço, num meio-campo com dois. Teve um crescimento físico, técnico e tático."