"Temos de encontrar um clube que realmente possa ajudar o Arthur Gomes a desenvolver-se"

Pai de Neymar, empresário do jogador do Sporting, falou sobre o futuro de Arthur Gomes

Neymar da Silva Santos, pai de Neymar e empresário de Arthur Gomes, explicou em declarações à Antena 1 que não há qualquer possibilidade de o extremo brasileiro continuar no Sporting, tendo sido afastado dos trabalhos de pré-temporada.

"Como o clube colocou Arthur Gomes à disposição, [Arthur Gomes] foi informado de que não vai ser utilizado esta temporada e nem vai participar do começo de pré-temporada do clube, vamos começar a trabalhar, a procurar um clube, vamos fazer o possível para colocá-lo. Um clube que possa fazer com que ele volte a trabalhar, treinar e, claro, jogar também. É um começo de trabalho, a janela abriu agora, vamos começar a procurar um clube que esteja interessado no Arthur, para que ele possa continuar a fazer o seu trabalho", começou por dizer, antes de revelar que a preferência passa por continuar na Europa.

"[vamos procurar um clube] Preferencialmente na Europa. Estamos a conversar com alguns clubes, a informar o Sporting. Assim que conseguirmos um bom acordo, todos vão ficar a saber. Por enquanto, é um começo de trabalho, temos de encontrar o clube ideal neste momento, um clube que realmente possa ajudar o Arthur a desenvolver-se", concluiu.